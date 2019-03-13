Европарламент назвал Россию одним из главных источников дезинформации

Депутаты Европарламента назвали Россию «основным источником дезинформации в Европе». Об этом сообщается на сайте органа.

Отмечается, что в ЕП одобрил проект резолюции, в которой предлагается создать правовую базу для борьбы с кибернетической и информационной войной и дезинформацией. В том числе с ненастоящими аккаунтами людей в социальных сетях.

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Также депутаты предложили улучшить осведомленность о российских кампаниях, назвав их «основным источником дезинформации в Европе». Они предложили создать «полноценное подразделение» для борьбы с «российской пропагандой».

Ранее сообщалось, что в Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой».