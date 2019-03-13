В МИДе отреагировали на отказ Украины пускать журналистов России на выборы

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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва будет настаивать на возможности освещения российскими СМИ выборов президента на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем бороться, чтобы пустили всех журналистов, чтобы все было цивилизовано», — сказал Карасин.

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Ранее источники в украинской Раде проинформировали о том, что большинство журналистов из России не смогут освещать президентские выборы в стране. Как уточнили, не допустят на Украину представителей СМИ, которые «пропагандируют позицию Москвы».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.