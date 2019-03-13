«Приди в себя»: Эрдоган обвинил Нетаньяху в убийстве детей

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в убийстве палестинских детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Эрдоган призвал «деспота» Нетаньяху «прийти в себя». Он подчеркнул, что Нетаньяху виновен в смерти детей палестинцев.

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Комментируя блокировку доступа в иерусалимскую мечеть аль-Акса и арест пяти палестинцев, турецкий лидер заявил, что «дело Иерусалима» не будет забыто.

«Даже если все замолчат, мы молчать не будем и до последнего вздоха продолжим борьбу за справедливое управление Иерусалимом, в соответствии с его важностью для исламского мира», — заявил Эрдоган.

Ранее Нетаньяху пожаловался на «ежедневный троллинг» со стороны Эрдогана.