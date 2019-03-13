Порноактриса намекнула на новый иск к Трампу

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Американская порноактриса Сторми Дэниэлс, обвинившая президента США Дональда Трампа в клевете, намекнула, что может обратиться в суд с новым иском. Об этом сообщает NBC News.

По ее словам, у нее новый адвокат, который сказал ей, что дело скоро пример интересный поворот. Дэниэлс подчеркнула, что проиграла прошлый суд, но было доказано, что она не солгала о своей связи с нынешним главой государства.

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«…думаю, мы попробуем еще раз», — сказала Дэниэлс.

Когда ее спросили, окажут ли подробности ее связи с главой государства влияние на шансы Трампа победить на выборах в 2020 году, актриса заметила, что политика погубит его собственная нечестность. Себя она назвала человеком, который «включил свет», позволивший узнать правду о президенте.

Ранее федеральный суд США отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс, которая требовала признать недействительным соглашение о неразглашении информации о ее связи с президентом США Дональдом Трампом.

Дэниэлс заявила, что ее отношения с Трампом завязались спустя год после его женитьбы на американской модели Меланье Трамп в 2006 году. Адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли.