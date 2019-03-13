Трамп отреагировал на признание экс-юриста ФБР по делу Клинтон
Президент США Дональд Трамп прокомментировал признание бывшего юриста ФБР Лизы Пейдж о том, что минюст при экс-президенте США Бараке Обаме приказал не начинать судебное разбирательство в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон из-за скандала с ее электронной почтой. Свое мнение он написал в твиттере.
Американский лидер заявил, что опубликованная стенограмма подтверждает, что система правосудия при его предшественнике Бараке Обаме была «разрушенной» и «коррумпированной».
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«Слава богу, правосудие наконец будет обеспечено», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что в ФБР признали, что минюст при Обаме приказал не заводить дело против Клинтон.