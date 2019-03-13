Порошенко успокоил избирателей обещанием дальнейших подкупов
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что планирует в течение следующих пяти лет «подкупать» граждан Украины пенсиями и зарплатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ страны.
По словам главы государства, 12 марта он услышал о том, что специальным законопроектом в стране хотят запретить президенту увеличивать зарплаты и пенсии, поскольку это является подкупом.
Реклама
«Я хочу признать, я собираюсь подкупать украинцев все следующие пять лет», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось что Порошенко стал лидером по количеству рекламы на ТВ.