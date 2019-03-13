Совфед одобрил закон о штрафах за оскорбление госсимволов и фейковые новости
Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество и государство. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, «за» проголосовали 145 сенаторов, «против» — трое, еще четверо воздержались.
Также сенаторы поддержали закон о борьбе с недостоверной информацией.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление госсимволов, а также за фейковые новости.