В Киеве рассказали о недопуске представителей российских СМИ на выборы

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Источники в украинской Раде проинформировали о том, что большинство журналистов из России не смогут освещать президентские выборы в стране. Об этом сообщают «Известия».

По словам одного из источников, аккредитация представителей российских СМИ на выборы будет иметь выборочный характер.

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«Тех корреспондентов, которые пропагандируют позицию Москвы, смысла пускать нет», — сказал источник.

Другой источник добавил, что в стране есть список российских СМИ, которые не рекомендуется пускать на территорию страны.

«Выборы надо разделить на две части. В первом туре, пока Порошенко еще у власти, пускать российских журналистов не будут — в этом можно даже не сомневаться», — сказал депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

Он заметил, что во втором туре ситуация может измениться, если власть в стране начнет меняться

Ранее сообщалось, что МИД Австрии разочарован отказом Украины пускать наблюдателей из России на выборы.