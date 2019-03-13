CNN: приговор Манафорта по «российскому делу» спровоцирует новые интриги

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В ближайшее время бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт должен появиться в суде Вашингтона и заслушать приговор, пишет американский телеканал CNN.

Если Манафорт не дождется помилования от американского лидера Дональда Трампа, завершение его дела ознаменует редкое закрытие одной из глав «российского дела» специального прокурора США Роберта Мюллера.

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Появление бывшего подчиненного Трампа несомненно вызовет новую волну интриг и спекуляций вокруг «российского дела», которое представляет серьезную угрозу президенту США, отмечает телеканал.

В любом случае дело Манафорта подогреет интерес на Капитолийском холме к теме импичмента Трампа, несмотря на то, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что президент того «не стоит».

Через три недели Манафорту исполнится 70 лет, его здоровье постепенно ухудшается, говорится в материале. Мюллер расследует вопрос возможного вмешательства России в американские президентские выборы около двух лет, ранее СМИ предполагали, что в ближайшее время спецпрокурор представит итог этого дела.

Ранее Трамп заявил, что суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией.

Россия не раз отрицала обвинения во вмешательстве в выборы за рубежом.