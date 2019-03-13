В Кремле предупредили о нарастании русофобии перед выборами в США

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил о нарастании волны русофобии по мере приближения выборов в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, американская сторона всегда использовала русофобию как инструмент в политической борьбе.

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«Разумеется, любой специалист, который мало-мальски знает новую, новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения президентских выборов накал русофобии будет только нарастать», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что ожидать улучшения российско-американских отношений не приходится.