«Встали на путь конфронтации»: сенатор о запрете США признавать Крым российским

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта, который запрещает признавать Крым российским. Об этом сообщает RT.

По его словам, если американские партнеры являются здравомыслящими людьми, то они должны понимать, что полуостров никогда не вернется к Украине.

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«Могу сказать, что они встали на путь конфронтации с Россией… США должны были серьезно задуматься над международно-правовой базой решения Крыма о воссоединении с Россией», — отметил Цеков.

Он добавил, что Вашингтон, по его мнению, никогда не задумывается над правами человека, а также над правом регионов на самоопределение. Для американских властей это «пустые слова».

Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила запрет на признание Крыма российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.