В МИД ответили на обвинение Помпео «Роснефти» в закупке нефти у PDVSA

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В Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали слова госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил «Роснефть» в закупке венесуэльской нефти у PDVSA, несмотря на санкции. Текст заявления был опубликован на сайте ведомства.

Как отмечается, прозвучавшие «угрозы» являются бессмысленными.

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«Она («Роснефть». — «Газета.Ru») и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать. Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество», — подчеркнули в МИДе.

Также в дипломатическом ведомстве призвали стабилизировать ситуацию в Венесуэле в соответствии с нормами международного права.

Ранее сообщалось, что Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы.