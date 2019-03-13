В МИД ответили на обвинение Помпео «Роснефти» в закупке нефти у PDVSA
В Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали слова госсекретаря США Майка Помпео, который обвинил «Роснефть» в закупке венесуэльской нефти у PDVSA, несмотря на санкции. Текст заявления был опубликован на сайте ведомства.
Как отмечается, прозвучавшие «угрозы» являются бессмысленными.
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«Она («Роснефть». — «Газета.Ru») и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать. Зато серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество», — подчеркнули в МИДе.
Также в дипломатическом ведомстве призвали стабилизировать ситуацию в Венесуэле в соответствии с нормами международного права.
Ранее сообщалось, что Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы.