Fox: Пелоси намерена лишить Пенса офиса в Капитолии

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Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси намерена лишить вице-президента Майка Пенса почетного офиса в здании Конгресса. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Демократической партии.

Как отмечается, Пенсу было выделено помещение на первом этаже Капитолия в 2017 году.

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«Ни у одного из предыдущих вице-президентов не было своего помещения за последние 25 лет», — подчеркнул собеседник телеканала.

Уточняется, что этот офис в данный момент не используется.

Ранее сообщалось, что Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп «не стоит» импичмента.