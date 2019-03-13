Корбин призвал провести в Британии досрочные выборы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/185/11708185/89-pic905-895x505-98698.jpg">

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что в Великобритании необходимо провести досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, выборы нужны из-за провала правительства консерваторов в ходе голосования по сделке с ЕС по Brexit.

Реклама

Он также добавил, что власти Британии должны признать тот факт, что сделка по Brexit «мертва».

Корбин подчеркнул, что британский премьер-министр Тереза Мэй «тянет время».

Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.