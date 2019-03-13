Корбин призвал провести в Британии досрочные выборы
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что в Великобритании необходимо провести досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, выборы нужны из-за провала правительства консерваторов в ходе голосования по сделке с ЕС по Brexit.
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Он также добавил, что власти Британии должны признать тот факт, что сделка по Brexit «мертва».
Корбин подчеркнул, что британский премьер-министр Тереза Мэй «тянет время».
Ранее сообщалось, что парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.