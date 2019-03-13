Тимошенко обвинила СБУ в массовом допросе членов ее партии

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что СБУ вызвала на допросы более 10 тысяч членов ее партии «Батькивщина». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Служба безопасности Украины принуждает членов ее партии отказаться от работы на выборах.

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Она также добавила, что сотрудники СБУ заставляют депутатов «Батькивщины» выходить из партии.

Тимошенко подчеркнула, что подобные действия являются «репрессиями».

Ранее СМИ сообщили, что на Украине ведется уголовное расследование против партии Тимошенко.