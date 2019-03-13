Порошенко стал лидером по количеству рекламы на ТВ

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Президент Украины Петр Порошенко стал лидером по количеству рекламы в 2018 году среди кандидатов в лидеры страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

По данным агентства, штаб Порошенко потратил на рекламу в 2018 году около $6,5 млн.

Как отмечается, второе место с списке занимает кандидат в президенты Украины Александр Шевченко.

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При этом топ три замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В свою очередь, шоумен Владимир Зеленский сконцентрировался на наружной рекламе и агитации в интернет-СМИ.

Ранее в окружении Порошенко рассказали о его отношении к алкоголю.