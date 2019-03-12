Трамп экстренно обсудил с главой Boeing ситуацию после крушения

Президент США Дональд Трамп побеседовал с президентом американской компании Boeing Деннисом Мюленбургом. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, подробности разговора неизвестны.

На фоне случившейся в Эфиопии катастрофы самолета Boeing Трамп посетовал на то, что современные лайнеры становятся слишком технически сложными для пилотов, в то время как «старое и простое» зачастую работает лучше.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 марта, самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение.