The Hill узнал о вступлении Байдена в президентскую гонку США

Бывший вице-президент США Джо Байден планирует баллотироваться на пост президента США на выборах 2020 года, рассказал The Hill один из высокопоставленных демократов в конгрессе.

Издание отмечает, что после такого шага Джо Байден может рассчитывать на позиции лидера среди кандидатов от демократической партии США и станет конкурентом на выборах действующему президенту США Дональду Трампу.

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«Я попробую», — сказал Байден во время разговора по телефону с демократом.

Конгрессмен рассказал изданию, что оценивает слова бывшего вице-президента как верный сигнал того, что Байден вступит в предвыборную гонку 2020 года.

Ранее от участия в предвыборной гонки отказались бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. На этой неделе сообщалось, что Байден лидирует в Айове, где пройдут первые праймериз.