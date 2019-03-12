В окружении Порошенко рассказали о его отношении к алкоголю

Спичрайтер президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев поделился тем, как у лидера Украины обстоят дела с алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Медведев дал свои комментарии на фоне увеличивающегося количества слухов об алкоголизме Порошенко.

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По словам Медведева, данная информация является фейком. Он добавил, что Порошенко практически не употребляет алкоголь.

«Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что фото с «побегом» Порошенко с митинга оказалось фейком.