Матвиенко: Россия готова возобновить парламентский диалог с США

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с американским послом в Москве Джоном Хантсманом заявила, что российские власти готовы возобновить парламентский диалог с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В сообщении пресс-службы уточняется, что Матвиенко заявила о возобновлении американо-российского парламентского диалога «на различных уровнях».

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«С российской стороны подчеркивалось, что дальнейшее ухудшение [отношений США и России] напрямую противоречит национальным интересам двух стран и создает дополнительные угрозы для международной стабильности и безопасности», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Матвиенко оценила готовность делегации Совфеда к визиту в США.