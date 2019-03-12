МИД Австрии разочарован отказом Украины пускать наблюдателей из России на выборы

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что австрийские власти разочарованы решением Украины не допускать российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что Австрия выразила протест Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в связи с решением украинских властей.

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«Однако в рамках БДИПЧ будет проходить присутствие наблюдателей, и БДИПЧ это важный, центральный элемент ОБСЕ», — добавила Кнайсль.

Ранее в Германии заявили о недопуске ряда немецких наблюдателей на выборы на Украине.