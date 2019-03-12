FT рассказала о повторном расколе мира на «западный» и «восточный»

Спустя почти 30 лет после падения Берлинской стены напряженность между США и Китаем воссоздает геополитически разделенный мир по аналогии с холодной войной прошлых лет, пишет в Financial Times обозреватель Гидеон Рахман.

Теперь от стран все большое ожидают, что они дадут понять, поддерживают они Вашингтон или Пекин. Так, во время холодной войны мир раскололся на «западный» и «восточный» блоки. Тогда страны определялись своей близостью к Москве или Вашингтону, пишет автор.

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Американо-китайское соперничество приобрело глобальный масштаб, поясняет обозреватель. В частности, экономическое и политическое притяжение Китая выходит далеко за пределы Азии и простирается на Латинскую Америку и Западную Европу — регионы, которые когда-то рассматривались как традиционная сфера американского влияния.

Кроме того, борьба Соединенных Штатов и КНР становится все более открытой. Решение администрации президента США Дональда Трампа развязать торговую войну положило конец эпохе, когда торговля и инвестиции были нейтральной территорией, отделенной от стратегического соперничества.

Например, крупные инвестиционные проекты, cвязанные с Китаем, теперь регулярно проверяются в Вашингтоне на предмет их стратегических последствий.

Формирующиеся два блока нового мира вряд ли будут базироваться на военных альянсах, как это было во времена холодной войны. Их место могут занять технологии, которые и станут основой расколотого мира.