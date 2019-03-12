Reuters узнало сроки финансирования «российского дела»

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Работа команды специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США, профинансирована до сентября нынешнего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех источников.

Они отметили, что в случае необходимости финансирование команды Мюллера может быть продлено. Источники объяснили, что отсутствие бюджета на расследование «российского дела» в запросе Белого дома и минюста объясняется тем, что деньги на работу команды выделяет минфин по специальному запросу минюста.

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Таким образом, добавили в Reuters, новости о том, что Мюллер скоро представит отчет по делу из-за прекращения финансирования оказались недостоверными.

Ранее сообщалось, что министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр не планирует устраняться и брать самоотвод в дело о «вмешательстве России» в американские выборы.