Помпео: Россия игнорирует волю народа Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия игнорирует волю народа Венесуэлы, защищая президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия и Куба якобы играют центральную роль в подрыве демократических устремлений народа Венесуэлы.

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Он также добавил, что Куба является в Венесуэле настоящей «имперской державой».

Помпео подчеркнул, что Россия якобы отвлекает внимание общественности от гуманитарного кризиса в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Куба осудила «агрессивные» заявления США в адрес Венесуэлы.