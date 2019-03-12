Мадуро обвинил Трампа в атаке на электросети Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп несет ответственность за атаку на электросети в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Трамп заявлял о любых возможных действиях в отношении Венесуэлы.

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Он также добавил, что одной из таких возможностей является «электрическая война».

Мадуро подчеркнул, что США располагают технологиями для подобной «атаки».

Ранее сообщалось, что оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.