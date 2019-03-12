Порошенко сбежал с митинга в Житомире

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В сети появилось фото с президентом Украины Петром Порошенко, который в спешке покидает митинг своих сторонников в украинском городе Житомир. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Порошенко спешно покинул свой митинг, на который пришли националисты.

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Как отмечается, пользователи сети высмеяли поступок Порошенко.

Ранее сообщалось, что представители ультраправой политической партии «Национальный корпус» пришли на митинг Порошенко в Житомире.