В комитете по разведке согласились со спикером конгресса по вопросу об импичменте Трампу

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Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф прокомментировал заявление спикера конгресса Нэнси Пелоси об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он согласен с мнением Пелоси и тоже выступает против импичмента Трампу.

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Он также добавил, что «провальный импичмент» является не слишком «хорошей идеей».

Шифф подчеркнул, что в настоящее время предложение об импичменте Трампу не сможет получить поддержку сената США.

Ранее Пелоси заявила, что Трамп «не стоит» импичмента.