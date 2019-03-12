В комитете по разведке согласились со спикером конгресса по вопросу об импичменте Трампу
Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф прокомментировал заявление спикера конгресса Нэнси Пелоси об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.
По его словам, он согласен с мнением Пелоси и тоже выступает против импичмента Трампу.
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Он также добавил, что «провальный импичмент» является не слишком «хорошей идеей».
Шифф подчеркнул, что в настоящее время предложение об импичменте Трампу не сможет получить поддержку сената США.
Ранее Пелоси заявила, что Трамп «не стоит» импичмента.