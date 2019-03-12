Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП в республике
Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, венесуэльский парламент одобрил введение режима ЧП на фоне блэкаута в энергетической системе Венесуэлы.
Как отмечается, инициатива лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо была поддержана единогласно.
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При этом парламент объявил режим ЧП в Венесуэле на 30 дней.
Ранее сообщалось, что Гуайдо призвал парламент Венесуэлы ввести ЧП.