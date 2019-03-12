Аваков высказался о причастности «пророссийских сил» к стычкам в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о причастности «пророссийских сил» к столкновениям, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «пророссийские силы» не стоят за стычкам радикалов с МВД Украины.
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Он также добавил, что полиция должна обеспечить законный и адекватный процесс агитации на украинских выборах.
Ранее сообщалось, что Аваков отреагировал на «хардкор» Нацкорпуса на митинге президента Украины Петра Порошенко.