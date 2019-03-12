Аваков высказался о причастности «пророссийских сил» к стычкам в Киеве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/662/10974662/RIAN_2547639.HR-pic905-895x505-88134.jpg">

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о причастности «пророссийских сил» к столкновениям, которые устроили радикалы на митингах в Киеве и Черкассах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «пророссийские силы» не стоят за стычкам радикалов с МВД Украины.

Реклама

Он также добавил, что полиция должна обеспечить законный и адекватный процесс агитации на украинских выборах.

Ранее сообщалось, что Аваков отреагировал на «хардкор» Нацкорпуса на митинге президента Украины Петра Порошенко.