Ведется уголовное расследование против партии Тимошенко

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Заместитель начальника Главного следственного управления украинской Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что в отношении партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, ведется уголовное расследование. Об этом сообщают «Украинские новости».

По его словам, расследование связано с источниками финансирования партии — правоохранители заинтересовались «благотворительными взносами», которые, по версии следствия, не вносили граждане Украины.

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«Сейчас в производстве проводятся следственные действия, направленные на проверку вышеуказанной информации», — сказал Цуцкиридзе.

Ранее сообщалось, что МВД Украины ведет уголовное расследование против Тимошенко.