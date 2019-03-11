Ведется уголовное расследование против партии Тимошенко
Заместитель начальника Главного следственного управления украинской Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что в отношении партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, ведется уголовное расследование. Об этом сообщают «Украинские новости».
По его словам, расследование связано с источниками финансирования партии — правоохранители заинтересовались «благотворительными взносами», которые, по версии следствия, не вносили граждане Украины.
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«Сейчас в производстве проводятся следственные действия, направленные на проверку вышеуказанной информации», — сказал Цуцкиридзе.
Ранее сообщалось, что МВД Украины ведет уголовное расследование против Тимошенко.