В Госдуме сочли слова Порошенко о борьбе с бедностью «насмешкой над народом» Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11856721/falg-pic905-895x505-61206.jpg">

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек дал комментарий после того, как украинский президент Петр Порошенко назвал бедность одним из «врагов» страны. Об этом сообщает RT.

По мнению Бальбека, для большинства жителей Украина бедность является «дамокловым мечом». Кроме того, из-за недоверия правительству страны украинцы соглашаются на тяжелую работу за границей.

Реклама

«Заявление Порошенко о том, что бедность начнут побеждать «со следующей недели», уверен, будет воспринято как презрительная насмешка официального Киева над простым народом», — сказал Бальбек.

Он добавил, что в данном случае президент страны «врет и не краснеет».

Ранее Порошенко перечислил «врагов» страны, которые препятствуют ее вступлению в НАТО и Евросоюз.