Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает обязательны условием отвечать сыну отравившейся «Новичком» британки Дон Стерджесс Эвану Хоупу, который написал письмо президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Кремль не должен отвечать сыну отравившийся британки, потому что это работа полномочного посла.

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«Посол России назначается указом президента и, собственно, он является чрезвычайным и полномочным послом, то есть имеет все необходимые полномочия говорить от имени страны», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что 20-летний сын Дон Стерджесс, которая по заявлениям британской полиции отравилась ядом «Новичок», написал письмо Путину.

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.