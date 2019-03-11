Выплату репараций афроамериканцам не исключил кандидат в президенты США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джулиан Кастро не исключил в случае своей победы ан выборах 2020 года прямых выплат афроамериканцам за существовавшее в стране рабство, сообщает Associated Press.

«Если в соответствии с конституцией мы платим людям, потому что забираем их собственность, почему бы не дать компенсацию людям, которые фактически были собственностью», — заявил бывший министр жилищного строительства при администрации экс-президента США БАрака Обамы и экс-мэр Сан-Антонио.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттигег осудил лояльность вице-президента Майка Пенса к президенту Дональду Трампу за связь с порноактрисой.