Гуайдо заявил о готовности ФРГ и Японии помочь Венесуэле

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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в твиттере заявил, что Япония и Германия готовы помочь в разрешении энергокризиса в республике.

По его словам, он собрал команду техников и экспертов для наблюдения за эскалацией кризиса.

Он также добавил, что в отключении электроэнергии виноваты власти Венесуэлы.

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Гуайдо подчеркнул, что правительство республики не обеспечило поддержание системы энергоснабжения в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения республики.