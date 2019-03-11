Гуайдо заявил о готовности ФРГ и Японии помочь Венесуэле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в твиттере заявил, что Япония и Германия готовы помочь в разрешении энергокризиса в республике.
По его словам, он собрал команду техников и экспертов для наблюдения за эскалацией кризиса.
Он также добавил, что в отключении электроэнергии виноваты власти Венесуэлы.
Реклама
Гуайдо подчеркнул, что правительство республики не обеспечило поддержание системы энергоснабжения в рабочем состоянии.
Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения республики.