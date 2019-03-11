Пушков рассказал о новой лжи Вашингтона

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере оценил статью The New York Times о том, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы.

«Вашингтон вновь пойман на лжи, как уже было с Ираком, Ливией, Сирией», — написал Пушков.

По его словам, США обвинили в инциденте с грузовиком правительство Венесуэлы.

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Он также добавил, что NYT утверждает, что пожог автомобиля устроил сторонник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее СМИ сообщили, что поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер.