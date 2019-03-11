В ФРГ рассказали, как Европа предала Россию

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Бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик заявил, что президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, Европа отказалась от сотрудничества с Путиным и Россией.

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Он также добавил, что Путина тогда очень волновали вопросы общеевропейской политики.

Тельчик подчеркнул, что Европа должна выстраивать с Россией конструктивные отношения.

Ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о «катастрофических» результатах санкций против России.