В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина якобы стала заложником Кремля из-за разницы часовых поясов.
«Когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая», — сказал Леонов.
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Он также добавил, что весь мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая.
Леонов подчеркнул, что Украина «привязана» к России из-за «одного часа».
Ранее в Австрии заявили о неготовности Украины к вступлению в ЕС.