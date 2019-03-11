В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»

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Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина якобы стала заложником Кремля из-за разницы часовых поясов.

«Когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая», — сказал Леонов.

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Он также добавил, что весь мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая.

Леонов подчеркнул, что Украина «привязана» к России из-за «одного часа».

Ранее в Австрии заявили о неготовности Украины к вступлению в ЕС.