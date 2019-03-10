Американские спецслужбы заподозрили в нападении на посольство КНДР в Мадриде

Спецслужбы США заподозрили в причастности к нападению на посольство КНДР в Мадриде в феврале. Об этом пишет El Confidencial.

Источники сообщили, что обстоятельства инцидента имеют похожие моменты с методами работы спецслужб США. Отмечается, что американские спецслужбы, которые могли действовать совместно с другими разведывательными службами. Также стало известно, что нападавшие говорили по-корейски и могли быть гражданами «союзника США» Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что группа людей проникла в здание посольства Северной Кореи в Мадриде, связала ряд сотрудников дипведомства и вынесла несколько компьютеров. Инцидент произошел 22 февраля, однако известно о нем стало лишь спустя пять дней. В результате атаки травму получила женщина, которая пыталась выбраться из здания посольства.