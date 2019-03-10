Президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с «агрессией» России

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал страны Европы быть едиными, чтобы предотвратить нападение России. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

Вейонис отметил, что Россия и Латвия являются соседями и экономические интересы у двух стран общие, но при этом он призвал европейцев к бдительности.

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«Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну — как на Украину напала. Европа должна быть единой», — заявил Вейонис.

Также он признал, что большинство этнических русских, которых в Латвии около четверти от всего населения, лояльны к российским властям.

Москва неоднократно отвергала обвинения в агрессии в отношении Украины и других стран. Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на создание сайта о «российской агрессии» на Украине.