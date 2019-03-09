На Кубе назвали терактом отключение электричества в Венесуэле
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал происшествие на ГЭС «Эль-Гури», которое привело отключению электричества в ряде регионов Венесуэлы.
«Электроэнергетический саботаж в Венесуэле — это грязный террористический акт, совершённый, чтобы сломить сопротивление народа Венесуэлы и поощрить военное вторжение», — написал он в твиттере.
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Ранее американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что отключение электроэнергии в Венесуэле нанесет большой урон их экономике.
До этого стало известно, что взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй в Венесуэле привел к прекращению подачи электроэнергии в восьми штатах страны.