На Кубе назвали терактом отключение электричества в Венесуэле

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал происшествие на ГЭС «Эль-Гури», которое привело отключению электричества в ряде регионов Венесуэлы.

«Электроэнергетический саботаж в Венесуэле — это грязный террористический акт, совершённый, чтобы сломить сопротивление народа Венесуэлы и поощрить военное вторжение», — написал он в твиттере.

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Ранее американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что отключение электроэнергии в Венесуэле нанесет большой урон их экономике.

До этого стало известно, что взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй в Венесуэле привел к прекращению подачи электроэнергии в восьми штатах страны.