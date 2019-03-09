В Европарламенте допустили перенос сроков Brexit

Председатель Европарламента Антонио Таяни завил, что срок выхода Великобритании из Европейского союза может быть перенесен на другое время, пишет Deutsche Welle.

По словам председателя, Brexit могут перенести на «не более чем на несколько недель», то есть на начало июля. При этом власти страны все равно «должны назвать причину переноса».

Реклама

Таяни считает, что перед выходом Великобритании необходимо избежать «величайшей ошибки» и заключить соглашение с Брюсселем.

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что власти Британии решили перенести Brexit. При этом отмечалось, что премьер страны Тереза Мэй высказывалась против переноса даты Brexit и обещала, что 12 марта в парламенте состоится новое голосование по сделке.