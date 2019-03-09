Сенатор США спрогнозировал последствия отключения электричества в Венесуэле

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что отключение электроэнергии в Венесуэле нанесет большой урон их экономике. Об этом он написал в твиттере.

До этого стало известно, что взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй в Венесуэле привел к прекращению подачи электроэнергии в восьми штатах страны.

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По его мнению, это отключение света сильно отразится на экономике Венесуэлы.

«В одно мгновение все мощности страны по производству алюминия были уничтожены вследствие остановки электроснабжения», — добавил Рубио.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле объявили выходной из-за отключения электроэнергии.