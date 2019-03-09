В минобороны Чехии поставили Россию в один ряд с терроризмом и киберугрозами

Глава чешского минобороны Лубомир Метнар назвал Россию в числе главный угроз НАТО. Об этом сообщает Eurozpravy.

По его словам, главной угрозой является терроризм.

«На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место — угрозы, исходящие из России», — казал Метнар.

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Он обратил внимание на то, что российская сторона стремится усилить свое влияние в Европе. Кроме того, она занимается перевооружением ВС, проведением учений и переброской войск. Министр подчеркнул, что порядок угроз не имеет значения, так как ситуация быстро меняется.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что отказ пустить представителя МИД России в страну является «глупой провокацией».