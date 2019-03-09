«Дверь на замок, камеры, прослушка»: Тимошенко рассказал о возросшем на него давлении
Кандидат в президенты Украины Юрий Тимошенко рассказал о возросшем давлении на себя. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
По словам Тимошенко, после попытки подкупа он в течение нескольких дней не выходил из дома.
«...мы были фактически вынуждены забаррикадироваться в квартире: дверь на замок, камеры, прослушка», — сказал Тимошенко.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые попытались повлиять на кандидата в президенты Юрия Тимошенко.