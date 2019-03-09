Кандидат в президенты Словакии высказался за возобновление диалога с Россией

Кандидат в президенты Словакии и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с российской стороной. Об этом сообщает Teraz.sk.

По словам Шефчовича, от санкционных ограничений больше всего потерь несут страны, расположенные в Восточной и Центральной Европе.

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«Я думаю, что сейчас необходимо искать способ, как снова запустить диалог с Россией», — сказал Шефчович.

Он добавил, что не хотел бы нарушать общую позицию ЕС.

Ранее премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций.