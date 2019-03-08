В Австрии заявили о неготовности Украины к вступлению в ЕС

Глава Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, передает австрийский телеканал ORF.

Данное заявление он сделал на фоне отказа во въезде на Украину журналисту австрийской телекомпании Кристиану Вершутцу.

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По мнению главы Австрийского союза журналистов, «антидемократические меры» Киева в отношении Вершутца свидетельствуют о том, что Украина еще не готова к вступлению в Евросоюз.

«Такие действия несовместимы с европейскими фундаментальными ценностями», — заявил Турнхайм.

Ранее сообщалось, что посла Украины вызовут в МИД Австрии из-за недопуска журналиста в страну.