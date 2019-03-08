Президент США Дональд Трамп поздравил женщин с 8 марта. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что женщины играют важную роль в обществе, семье, управлении государством и бизнесе.

«Мы ценим их взгляд на мир, лидерские качества и отвагу, и мы намерены и дальше добиваться равных возможностей для всех женщин», — говорится в обращении Трампа.

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Он подчеркнул, что благодаря выдающимся женщинам в США было сделано многое для того, чтобы в стране была справедливость и равенство.

Ранее сообщалось, что супруга американского лидера Меланья Трамп призвала женщин быть отважными.