Трамп назвал демократов антиеврейской партией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы стали «антиеврейской партией». Об этом сообщает Mediaite.

Как отмечается, он раскритиковал демократов после того, как палата представителей приняла резолюцию против разжигания ненависти.

Уточняется, что изначально она была направлена против проявлений антисемитизма. Однако затем в нее были внесены поправки в ответ на комментарии и твиты Ильхан Омары.

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«Демократы стали антиизраильской и антиеврейской партией», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что прошедшее голосование было «позором».

Ранее сообщалось, что демократы-конгрессмены заинтересовались налогами Трампа.