«Бред сумасшедшего»: в Совфеде оценили слова Климкина о Крыме
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о «массовом переселении» россиян в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Очень похоже на бред сумасшедшего, что в исполнении министра иностранных дел выглядит крайне непрофессионально», — сказал Морозов.
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По его словам, в Крыму люди сами взяли на себя ответственность за свою судьбу.
Он также добавил, что заявление Климкина является примером «фейкньюз».
Ранее в Госдуме заявили, что Украина делает первые шаги к признанию Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.