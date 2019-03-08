Джимми Картер готов отправиться в КНДР, чтобы помочь Трампу

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Бывший президент США Джимми Картер готов отправиться в Северную Корею, чтобы помочь американскому лидеру Дональду Трампу выйти из «тупика» в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Картер готов поехать в КНДР, если правительство США попросит его о помощи.

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Как отмечается, Картер является уважаемой фигурой в Северной Корее.

При этом экс-президент США неоднократно участвовал в миротворческих миссиях в КНДР и других странах.

Ранее сообщалось, что США готовы к «конструктивным переговорам» с КНДР.